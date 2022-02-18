Власти Петрозаводска проверят законность установки ограждений жилой застройки на Ключевском карьере

Мэра карельской столицы предупредили об угрозе несчастного случая из-за прохода граждан по краю карьера.

Администрация Петрозаводска намерена проверить законность установки ограждений вокруг жилой застройки на Ключевском карьере. Об этом заявил глава городского округа Владимир Любарский, выступая 21 февраля на планерке в мэрии карельской столицы.

Один из участников планерки обратил внимание городского округа на то, что ограждения подходят к самому краю карьера и перекрывают проход граждан, создавая угрозу несчастного случая.

«Люди у нас упертые, ходят с детьми, цепляясь за забор, – заметил обеспокоенный горожанин, - Я просто ужаснулся, что до сих пор нет ни одного несчастного случая. Куда смотрит администрация и прокуратура?».

«Ситуация известная, сам там ходил, - ответил Владимир Любарский. – Проверим еще раз вместе с правохранителями вопросы правомерности. Если заборы установлены правомерно в тех границах, которые определены для собственников этого жилья, тогда у нас с вами только два варианта – или думать о каких-то ограждениях, которые бы исключили возможность несчастного случая, или о закрытии доступа».