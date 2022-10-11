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Власти Петрозаводска пытаются найти неизвестных владельцев более 20 тыс. объектов недвижимости

Новости. Общество
11:49, 19 Декабря 2022
фото: © drive2.ru

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Администрация столицы Карелии выявила на территории города многочисленные объекты недвижимости, чьи владельцы не известны.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии руководитель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина.

«Здание, помещение, земельный участок могут стоять на государственном кадастровом учете довольно продолжительное время, но при этом ни государству, ни заинтересованным лицам ничего не известно о собственнике, поскольку правообладатель не установлен. Такие владельцы не могут распорядиться своим имуществом, то есть подарить, продать или сдать в аренду без регистрации права объект недвижимости», - пояснила Тенчурина.

По ее словам, на территории города насчитывается более 20 тыс. таких объектов. Если их владельцев найдут, то они должны будут зарегистрировать право собственности.

Их пытаются найти через базы данных налоговой службы, Пенсионного фонда и других ведомств.

Одна из целей этой работы заключается в том, чтобы исключить ситуации, когда земельные участки выделяются на территориях, которые уже заняты различным объектами недвижимости.

 

 

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