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Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют отремонтировать осенью дороги

Новости. Общество
13:40, 22 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

По информации мэрии города, на этой неделе ООО «АМТЕК» завершило асфальтирование Почтового проезда на Древлянке, улицы Черняховского и отдельных участков Ругозерского переулка на Перевалке. Общая площадь объектов – более 2,5 тысяч квадратных метров. Сегодня, 22 сентября, подрядчик планирует приступить к укладке асфальта на Надвоицком проезде на Голиковке. Далее дорожники займутся восстановлением ранее отфрезерованных участков улиц Красной (возле ТРЦ «Макси» и на участке между улицами Анохина и Шотмана) и Льва Толстого.

В администрации города напомним, что в рамках муниципального контракта ООО «АМТЕК» отремонтирует более 20 объектов в разных районах города. Их общая площадь составит почти 30 тыс. кв.м. Средства выделили из Дорожного фонда Карелии. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее подрядчик восстановил участки на улицах Труда, Антонова, Учительской, Гористой, Шуйской, на проездах Автолюбителей и Белинского.

Ранее сообщалось, началась подготовка к капремонту первого участка дороги из Петрозаводска в сторону Вознесенья.

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Комментарии

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drug
2021-09-22 14:05:03
6 сентября 2021 Администрация города в СМИ обещала востановить в полном объеме проезд по пр. Октябрьскому к 20 сентября !!!
Помните господа чиновники ?
Сегодня 22 сентября - а воз и ныне там.
Думаю к 6 октября наверно красную ленту перережем.
Хотелось бы огромное спасибо сказать вам за пробки в районе Октябрьского проспекта. А с закрытием проезда на Анохина - теперь и Первомайский встал.
Главное зарплату вовремя получать.
Гость
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