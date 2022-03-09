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Власти Петрозаводска рассказали, где снесут аварийные деревья

Новости. Общество
16:18, 16 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик уже ликвидировал в разных районах города более трёх десятков опасных растений, сообщили в администрации столицы Карелии.

В этом году запланирован снос пока 66 аварийных и уборка 33 упавших деревьев. Работы выполняет в рамках договора с мэрией ООО «Плутос».

Подрядчик уже удалил в разных районах более 30 древьев. Работы по сносу проведены на улицах Зайцева, Коммунистов, Мурманской, Чистой, в парке Радиозавода и на набережной Варкауса. Также подрядчик убрал упавшее дерево на Первомайском проспекте. В ближайшее время с общественных территорий вывезут все порубочные остатки там, где это ещё не сделано.

Планируется удалить растения, расположенные на Зареке (улицы Коммунистов, Пробная, Свирская, Державина), на Голиковке (ул. «Правды»), на Древлянке (Чистая ул.), в Октябрьском (Мурманская ул., Нобельский сквер, набережная Варкауса) и Первомайском районах (Железнодорожная ул., Первомайский пр.), в Центре (ул. Гоголя), на Перевалке (улицы Плеханова, Бабушкина, Зелёная, Мичуринская, Серпуховский переулок) и в Соломенном (Соломенский парк, Соломенская ул.). К уборке упавших деревьев подрядчик приступит после схода снега.

Всего только по обращениям граждан за прошлый год в Петрозаводске зафиксировано более 180 аварийных деревьев. В течение 2022 года планируется заключение ещё нескольких договоров на устранение опасных растений.

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