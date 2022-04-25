Власти Петрозаводска рассказали, как будут работать троллейбусы на майские праздники

Время движения троллейбусов в столице Карелии будет скорректировано по графику выходных дней.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, предприятие «Городской транспорт» информирует о том, что с 1 по 3 мая в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику, а 7 и 9 мая — по субботнему. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни.

С 1 по 3 мая:

Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21.44 с улицы Кемской и в 21.38 с улицы Хейкконена.

С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8.36, последние в 21.40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8.35 и 22.21 соответственно.

Первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22.14, «ДСК» в 22.06.

С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8.30, последние в 21.57, с Товарной станции в 8.16 и 21.45 соответственно.

7 и 9 мая:

Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 7.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21.44 с улицы Кемской и в 21.37 с улицы Хейкконена.

С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 7.30, последние в 21.57, с остановки «Хлебокомбинат» в 7.35 и 22.15 соответственно.

С Лыжной улицы первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 7.30, последние в 22.05, от остановки «ДСК» в 7.35 и 22.07 соответственно.

С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 7.40, последние в 21.57, с Товарной станции в 7.30 и 21.45 соответственно.