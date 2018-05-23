Власти Петрозаводска рассказали, как будут соблюдаться новые правила размещения вывесок на зданиях

Администрация Петрозаводска рассчитывает на то, что бизнесмены добровольно устранят все нарушения, допущенные при размещении вывесок на фасадах зданий.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление «Об утверждении Положения о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа».

Документ вводит ряд критериев, которым должны соответствовать городские вывески и рекламные экраны.

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