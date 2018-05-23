11:53, 23 Мая 2018
Власти Петрозаводска рассказали, как будут соблюдаться новые правила размещения вывесок на зданиях
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Администрация Петрозаводска рассчитывает на то, что бизнесмены добровольно устранят все нарушения, допущенные при размещении вывесок на фасадах зданий.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление «Об утверждении Положения о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа».
Документ вводит ряд критериев, которым должны соответствовать городские вывески и рекламные экраны.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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