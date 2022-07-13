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Власти Петрозаводска рассказали о благоустройстве методом «посадки на пень»

Новости. Общество
07:15, 22 Июля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Администрация столицы Карелии рассказала, как в Петрозаводске происходит омолаживающая обрезка кустарников.

«Кондопожское ДРСУ» ведет в Петрозаводске омолаживающую обрезку кустарников вдоль городских магистралей, информирует пресс-центр Петрозаводска. Работы проходят на проспектах Первомайском и Карла Маркса, а также на улице Фридриха Энгельса.

«Обрезку выполняют с так называемой „посадкой на пень“. Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников с развитой за годы корневой системой. Впоследствии живая изгородь восстановится. Это необходимо для поддержания её декоративных свойств и омоложения», — говорится в сообщении мэрии.

В этом году «Кондопожское ДРСУ» выполнит обрезку растений «с посадкой на пень» вдоль дорог и тротуаров. Работы будут проходить в разных районах карельской столицы. Ранее обрезку уже провели на Октябрьском проспекте.

«Подобные работы в прошлые годы выполнял ООО „Городской комбинат благоустройства“ на общественных территориях Петрозаводска. Практика успешно зарекомендовала себя — старые кустарники дали молодые побеги, живая изгородь полностью восстановилась за сезон. Результаты работ 2020 и 2021 годов можно увидеть на бульварах Победы, Мариинском и Левашовском, в скверах Ивана Сенькина, Центральном, Петровском, Ленинградских Ополченцев, Моряков Онежской Флотилии, в парках Ямка и Победы, на аллее Дружбы и на площадях Кирова, Ленина и Советской», — заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что деревья и кустарники пошли под снос на месте реконструкции трассы в Петрозаводске.

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