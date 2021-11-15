Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Минздрав Карелии ответил жительнице Олонца, обвинившей врачей в неоказании помощи
23.11.2021 17:13

Власти Петрозаводска рассказали о борьбе с гололедом в городе

Новости. Общество
12:47, 24 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Новости партнеров

В парках и скверах Петрозаводска подрядчик убирает снег и борется с наледью.

«Городской комбинат благоустройства» с наступлением холодов перешёл на зимнее содержание объектов. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

После снегопадов сотрудники комбината расчищают элементы пешеходной инфраструктуры в парках и скверах и борются с наледью. Мобильные бригады подсыпают дорожки, площадки и лестничные спуски в разных районах города. Работы ведутся, в том числе, с учетом обращений горожан. В доступных для техники местах задействованы трактора.

Ранее Любарский рассказал о борьбе с гололедом в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-11-24 13:54:37
Чиновники рассказали, не власти. Власть принадлежит народу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»