Власти Петрозаводска рассказали о борьбе с гололедом в городе

В парках и скверах Петрозаводска подрядчик убирает снег и борется с наледью.

«Городской комбинат благоустройства» с наступлением холодов перешёл на зимнее содержание объектов. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

После снегопадов сотрудники комбината расчищают элементы пешеходной инфраструктуры в парках и скверах и борются с наледью. Мобильные бригады подсыпают дорожки, площадки и лестничные спуски в разных районах города. Работы ведутся, в том числе, с учетом обращений горожан. В доступных для техники местах задействованы трактора.

Ранее Любарский рассказал о борьбе с гололедом в Петрозаводске.