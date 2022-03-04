Власти Петрозаводска рассказали о денежной выплате для сирот на приобретение жилья

В администрации Петрозаводска рассказали, как дети-сироты могут получить единовременную денежную выплату на приобретение жилья.

Администрация Петрозаводска сообщает, что граждане, которые относились к категории детей-сирот, достигли возраста 23 лет и имеют право на обеспечение жилыми помещениями, могут получить единовременную денежную выплату. Её можно направить на приобретение жилья. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

«На сегодня сумма выплаты составляет 1 113 966 рублей. Для её получения указанные граждане могут обратиться с соответствующим заявлением в Министерство социальной защиты Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, а также по телефону: 59-57-60», — говорится в сообщении.