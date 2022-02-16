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Власти Петрозаводска рассказали о грядущем праздновании Масленицы

Новости. Общество
18:40, 17 Февраля 2022
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В мэрии карельской столицы сообщили, каким в этом году будет празднование Масленицы.

Праздник «Широкая Масленица» в Петрозаводске проведут в этом году 6 марта. Народные гулянья пройдут на площади Кирова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Организатором выступит Городской дом культуры, на странице которого в соцсети будут появляться анонсы запланированных мероприятий.

На данный момент организаторы объявили приём заявок на участие в ярмарке декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Масленица-рукодельница». Ярмарка развернётся на площади Кирова во время народных гуляний.

Культурно-досуговый центр в Соломенном объявил творческий конкурс «Солнышко на Масленицу». Участникам предлагают своим руками из подручных материалов создать главные символы праздника — декоративные украшения в виде блина, солнца, колеса и так далее. 

 

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Комментарии

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Михаил
2022-02-17 19:37:13
Какая масленница, это не православный и не праздник. Хде митрополит Константин, где РПЦ?
Гость
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