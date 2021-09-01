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Власти Петрозаводска рассказали о реконструкции стадиона «Юность», вокруг которой разгорается скандал

Новости. Общество
13:36, 02 Сентября 2021
фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

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Мэрия карельской столицы сообщает, что на стадионе «Юность» продолжаются работы по реконструкции и благоустройству, но они осложнены внеплановыми обстоятельствами.

Подрядчик смонтировал основное футбольное поле стадиона «Юность», уложил на нём искусственный газон, вокруг спортивного объекта установили ограждения. Сейчас на нём ведутся работы по устройству малого футбольного поля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы выполняет ООО «Спорт Инжиниринг».

В рамках проекта подрядчик уложит новые легкоатлетические беговые дорожки. Их количество со стороны реки Лососинки увеличат с четырёх до шести.

В мэрии прокомментировали причины, по которым работы по реконструкции спортивного объекта затягиваются.

«Во время производства работ неоднократно возникали ситуации, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время. В настоящий момент потребовалось еще одно соглашение со специализированной подрядной организацией для проведения работ по водоотведению и осушению котлована подпорной стены. За всеми этапами осуществляют строительный контроль. Работы принимают специалисты и независимый эксперт», — заявили в пресс-центре.

В мэрии пояснили, что после завершения реконструкции на стадионе воспитанники спортшкол вновь приступят к тренировкам по футболу, лёгкой атлетике и общей физической подготовке. До завершения работ футболистам для тренировок на безвозмездной основе будут предоставлены площадки общеобразовательных организаций. Также за счет средств спортивной школы № 7 будет арендовано футбольное поле на центральном республиканском стадионе «Спартак», заявили в пресс-центре.

Напомним, сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность» затягиваются. Ранее был уволен директор спортшколы № 7 Денис Семенов. Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ. Родители юных футболистов выступили против увольнения руководителя спортивного заведения и обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

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Комментарии

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Успешный
2021-09-02 13:54:03
Шах и мат вечно недовольным нытикам.
Os
2021-09-02 13:53:53
По проекту стадиона на госказупках, подпорную стенку как трибуны хотели использовать. Легче было их тогда на горке установить, как раньше.
Гость
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