890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Гимнастка из Петрозаводска завоевала медаль на Всероссийских соревнованиях 1
15.12.2021 18:40
Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартале исторической застройки Петрозаводска 7
Сегодня 09:12
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Петрозаводска
15.12.2021 15:48
Директор «Автоспецтранса» решил распрощаться с подрядчиком после того, как сел за руль мусоровоза 6
Сегодня 07:00

Власти Петрозаводска рассказали об уборке от снега лестниц и дорожек в парках и скверах

Новости. Общество
14:54, 16 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Техника и мобильные бригады ежедневно работают в парках и скверах в разных районах столицы Карелии.

По сообщению администрации города, лестничные спуски расчищают от снега и посыпают противогололёдными материалами ежедневно. Среди них объекты в разных районах — на улицах Сегежской, Пушкинской, Ключевой, Свердлова, Сусанина, Корабелов, Вольной, Фрунзе, в парках Ямка и 50-летия Пионерской Организации и другие.

Сотрудники «Городского комбината благоустройства» чистят дорожки и площадки, а также борются с наледью на аллеях Тропа Ивана-Царевича, Дружбы, Отцов, Воинской Славы, Берёзовой, в парках Мира, Лес Победы, Зарецком, Голиковском, на бульварах Студенческом и Победы, в скверах Каскад, Юрия Гагарина, Машезерском, Бородинском, Ивана Молчанова, Машиностроителей и на Онежской набережной.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ администрации. В мэрии призывают горожан в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051. В случае неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек на придомовых территориях необходимо обратиться в свою управляющую организацию или на горячую линию в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87.

Напомним, 15 декабря, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-16 15:10:22
Оправдываться не надо, ситуация штатная. Всегда так было.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

15.12.2021 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 25
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 4
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 17
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
Сегодня 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»