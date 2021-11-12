Власти Петрозаводска рассказали об уборке от снега лестниц и дорожек в парках и скверах

Техника и мобильные бригады ежедневно работают в парках и скверах в разных районах столицы Карелии.

По сообщению администрации города, лестничные спуски расчищают от снега и посыпают противогололёдными материалами ежедневно. Среди них объекты в разных районах — на улицах Сегежской, Пушкинской, Ключевой, Свердлова, Сусанина, Корабелов, Вольной, Фрунзе, в парках Ямка и 50-летия Пионерской Организации и другие.

Сотрудники «Городского комбината благоустройства» чистят дорожки и площадки, а также борются с наледью на аллеях Тропа Ивана-Царевича, Дружбы, Отцов, Воинской Славы, Берёзовой, в парках Мира, Лес Победы, Зарецком, Голиковском, на бульварах Студенческом и Победы, в скверах Каскад, Юрия Гагарина, Машезерском, Бородинском, Ивана Молчанова, Машиностроителей и на Онежской набережной.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ администрации. В мэрии призывают горожан в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051. В случае неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек на придомовых территориях необходимо обратиться в свою управляющую организацию или на горячую линию в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87.

Напомним, 15 декабря, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.