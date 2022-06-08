Власти Петрозаводска рассказали, почему земельные участки для льготников «слетели с границ»

Многодетные семьи еще не скоро смогут начать строительство на выделенных участках, несмотря на внесение изменений в Генплан Петрозаводска.

В начале июня депутаты Петросовета приняли изменения в Генплан Петрозаводска до 2025 года. Многодетные семьи, стоящие в очереди на получение бесплатного земельного участка, вздохнули с облегчением — согласно документу, 321 гектар городских территорий предусмотрен для ИЖС. Льготники рассчитывали, что уже в этом году смогут стать полноправными хозяевами земли в городе. Но напрасно. Во-первых, выделенных гектар не хватит на всех очередников. Во-вторых, льготники не смогут реализовать свое право, пока не будут внесены изменения в правила землепользования и застройки Петрозаводска. А это произойдет только в 2023 году.

О всех сложностях земельного вопроса для многодетных семей рассказала на планерном совещании в администрации города председатель комитета градостроительства и землепользования Александра Россыпнова. Подробнее читайте здесь.