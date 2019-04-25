Власти Петрозаводска разрабатывают новую программу поддержки бизнеса

Администрация столицы Карелии приступила к разработке новой программы муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и ждет предложений от предпринимателей.

В 2019 году истекает действие программы "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2017-2019 годы". Новая программа начнет действовать с 2020 года.

В мэрии города пояснили "Вестям Карелии", что при внесении изменений в меры поддержки будут учтены предложения бизнеса.

Подробнее о мерах поддержки и сроках читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".