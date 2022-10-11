Власти Петрозаводска разработают маршруты движения личного автотранспорта на время ремонта моста

Ремонт моста в центре Петрозаводска и связанное с этим закрытие целой улицы потребует внесения изменений в систему организации дорожного движения.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии города руководитель информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.

По ее словам, от жителей Петрозаводска поступает много вопросов, как они будут передвигаться на личном автотранспорте после перекрытия улицы Антикайнена.

«Рассматриваются варианты движения личного транспорта. Подробная информация появится в начале декабря и будет опубликована в группе администрации в соцсети», — ответила Сильченко.

Ранее администрация города сообщила, что старый мост на улице Антикайнен будет демонтирован, а вместо него построят новый — с тротуарами и освещением. По контракту строительство должно завершиться до конца следующего года.