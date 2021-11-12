Власти Петрозаводска разрешат строительство поликлиники в природно-рекреационной зоне

Природно-рекреационная зона в петрозаводском микрорайоне Соломенное будет изменена на зону объектов здравоохранения для строительства там здания поликлиники.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города.

Строительство планируется в Детском сквере на одноименной улице.

«Внесение изменения в Правила позволит начать работы по образованию земельного участка для размещения объекта — Амбулатория для нужд ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 3», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.