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Власти Петрозаводска ремонтируют пожарные водоемы

Новости. Общество
14:44, 17 Мая 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска продолжает благоустройство и ремонт городских пожарных водоемов.

По информации мэрии, в настоящее время подрядчик завершил восстановление объекта, расположенного по адресу: Петрозаводское шоссе, 50. В рамках ремонта проведена замена верхних венцов, перекрытия и крыши.

Всего на территории города в районах Соломенное, Птицефабрика, Сулажгорский Кирпичный Завод, Ключевая и Перевалка расположено 25 пожарных водоемов и два пожарных пирса.

Ранее в администрацию поселения в Лоухском районе обязали поставить на учет опасный пожарный водоем.

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