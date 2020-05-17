Власти Петрозаводска ремонтируют пожарные водоемы

Администрация Петрозаводска продолжает благоустройство и ремонт городских пожарных водоемов.

По информации мэрии, в настоящее время подрядчик завершил восстановление объекта, расположенного по адресу: Петрозаводское шоссе, 50. В рамках ремонта проведена замена верхних венцов, перекрытия и крыши.

Всего на территории города в районах Соломенное, Птицефабрика, Сулажгорский Кирпичный Завод, Ключевая и Перевалка расположено 25 пожарных водоемов и два пожарных пирса.

Ранее в администрацию поселения в Лоухском районе обязали поставить на учет опасный пожарный водоем.