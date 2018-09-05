Власти Петрозаводска снесут еще пару ларьков в городе

На проспекте Александра Невского владельцам ларьков необходимо освободить незаконно занятые земельные участки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам самовольно установленных торговых павильонов, расположенных в районе домов № 30 и № 63 по пр. А. Невского добровольно, своими силами и средствами в срок до 18 сентября произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки.