Власти Петрозаводска снесут незаконные павильоны на остановках и увезут в Чалну

Администрация Петрозаводска предупредила владельцев павильонов на остановках общественного транспорта, которые незаконно заняли землю, о планах по демонтажу этих объектов.

Власти Петрозаводска предложили владельцам павильонов на остановках общественного транспорта освободить незаконно занятые земельные участки.

Как сообщается на сайте мэрии, в период 20 апреля по 18 мая с 10 часов по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарных объектов (павильонов ожидания транспорта с киосками) в районе дома № 5 по Лососинскому шоссе, в районе дома № 36 по пр. Первомайскому, в районе дома № 61 по ул. Сулажгорской.

Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.