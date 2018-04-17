07:20, 17 Апреля 2018
Власти Петрозаводска снесут незаконные павильоны на остановках и увезут в Чалну
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Администрация Петрозаводска предупредила владельцев павильонов на остановках общественного транспорта, которые незаконно заняли землю, о планах по демонтажу этих объектов.
Власти Петрозаводска предложили владельцам павильонов на остановках общественного транспорта освободить незаконно занятые земельные участки.
Как сообщается на сайте мэрии, в период 20 апреля по 18 мая с 10 часов по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарных объектов (павильонов ожидания транспорта с киосками) в районе дома № 5 по Лососинскому шоссе, в районе дома № 36 по пр. Первомайскому, в районе дома № 61 по ул. Сулажгорской.
Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.
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