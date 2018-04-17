Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:20, 17 Апреля 2018

Власти Петрозаводска снесут незаконные павильоны на остановках и увезут в Чалну

По теме

Андрей Редькин рассказал, как стал директором кинотеатра "Премьер"
17.04.18 09:30
Известный производитель иномарок отзовет в России более 20 тыс. автомобилей
17.04.18 09:15
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
17.04.18 07:55
Все новости
Загрузка...

Администрация Петрозаводска предупредила владельцев павильонов на остановках общественного транспорта, которые незаконно заняли землю, о планах по демонтажу этих объектов.

Власти Петрозаводска предложили владельцам павильонов на остановках общественного транспорта освободить незаконно занятые земельные участки.

Как сообщается на сайте мэрии, в период 20 апреля по 18 мая с 10 часов по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарных объектов (павильонов ожидания транспорта с киосками) в районе дома № 5 по Лососинскому шоссе, в районе дома № 36 по пр. Первомайскому, в районе дома № 61 по ул. Сулажгорской.

Демонтированные (перемещенные) объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.

По теме

Андрей Редькин рассказал, как стал директором кинотеатра "Премьер"
17.04.18 09:30
Известный производитель иномарок отзовет в России более 20 тыс. автомобилей
17.04.18 09:15
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
17.04.18 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

16.04.2018 10:45
Политкухня
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.   
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:52
Без политики
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона
Много лет территория на пересечении улиц Ровио и Фролова в Петрозаводске вызывала недоумение петрозаводчан: центр крупнейшего микрорайона города, а вид этот перекресток имеет довольно неприглядный.
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
Он переформатировался и никуда не делся 9
05.04.2018 10:41
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»