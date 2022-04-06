Власти Петрозаводска снесут незаконный забор вокруг элитных таунхаусов (ФОТО)

Администрация Петрозаводска предупредила жителей таунхаусов на Старой Кукковке о сносе незаконно установленного ими ограждения.

Администрация Петрозаводска предупредила жителей домов № 23 и № 25 на Сосновой улице о демонтаже незаконно установленного ограждения.

Как сообщили в мэрии, демонтаж будет проводиться в срок с 15 по 22 апреля 2022 года в период с 09.00 до 17.00 по московскому времени в соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа.