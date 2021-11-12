Власти Петрозаводска собираются продать 27 объектов недвижимости: список адресов

Администрация Петрозаводска планирует приватизировать в 2022 году 27 объектов муниципальной недвижимости — их список содержится в проекте решения Петросовета.

Согласно документу, большинство объектов, которые власти собираются выставить на торги, представляют собой подвальные и цокольные помещения.

Ориентировочная стоимость 27 объектов, планируемых к продаже в 2022 году составляет 8,1 млн. рублей.

«Сумма планируемых доходов определена из расчета средней стоимости 1 кв. м. муниципального имущества Петрозаводского городского округа по итогам торгов, проведенных в 2020 году, в размере 2,60 тыс. рублей за 1 кв.м», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.