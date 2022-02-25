890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ, ВЗРЫВ ГАЗА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И НАПАДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ
27.02.2022 19:00
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?
Новое
Сегодня 13:39

Власти Петрозаводска согласились смягчить предпринимателям условия размещения уличных павильонов

Новости. Общество
11:22, 28 Февраля 2022
фото: © Алена Кондюрина / РБК

Новости партнеров

Администрация Петрозаводска готова внести изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов, чтобы их не демонтировали по формальным основаниям.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, которая стала инициатором таких изменений.

По ее словам, предприниматели не всегда успевают вовремя направить заявления о продлении срока размещения НТО.

«В этом случае предприниматель, даже если он является добросовестным, вовремя оплачивает арендную плату, не имеет нарушений, должен будет демонтировать свой павильон и на конкурсной основе получить новое право установки НТО», — пояснила Гнетова.

По ее мнению, у предпринимателей могут быть объективные причины, не позволяющие обратиться с заявлением в адрес администрации в установленный срок. Эти обстоятельства необходимо учитывать, прежде чем требовать демонтажа НТО, считает бизнес-омбудсмен.

По ее словам, руководитель комитета по экономическому развитию администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина пообещала включить это предложение в проект изменений правил размещения НТО.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»