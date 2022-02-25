Власти Петрозаводска согласились смягчить предпринимателям условия размещения уличных павильонов

Администрация Петрозаводска готова внести изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов, чтобы их не демонтировали по формальным основаниям.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, которая стала инициатором таких изменений.

По ее словам, предприниматели не всегда успевают вовремя направить заявления о продлении срока размещения НТО.

«В этом случае предприниматель, даже если он является добросовестным, вовремя оплачивает арендную плату, не имеет нарушений, должен будет демонтировать свой павильон и на конкурсной основе получить новое право установки НТО», — пояснила Гнетова.

По ее мнению, у предпринимателей могут быть объективные причины, не позволяющие обратиться с заявлением в адрес администрации в установленный срок. Эти обстоятельства необходимо учитывать, прежде чем требовать демонтажа НТО, считает бизнес-омбудсмен.

По ее словам, руководитель комитета по экономическому развитию администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина пообещала включить это предложение в проект изменений правил размещения НТО.