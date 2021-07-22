Власти Петрозаводска сообщили, где появятся новые светофоры

В Петрозаводске продолжается установка светофоров: мэрия сообщила о новых объектах.

В Петрозаводске продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Среди мероприятий — установка светофоров вблизи социальных объектов города, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы на прошлой неделе стартовали на месте нерегулируемого пешеходного перехода вблизи школы и поликлиники на пересечении улиц Кирова и Еремеева. Сейчас на месте понизили высоту бортового камня для удобства пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, а также частично восстановили асфальтобетонное покрытие тротуаров. В ближайшее время для обеспечения безопасности возле объекта здесь же удалят две аварийные берёзы. Полностью завершить установку планируется до начала учебного года.

В этом году в карельской столице планируется смонтировать новые светофоры в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена. Работы на объекте также уже начались. Их выполняет ООО «СМС». В ближайшее время на месте подрядчик приступит к асфальтированию.