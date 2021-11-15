Власти Петрозаводска создали оперштаб по уборке города после снегопада

В администрации столицы Карелии намерены ежедневно проводить заседания оперативного штаба по уборке снега.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в городе создан оперативный штаб по уборке снега под руководством главы карельской столицы Владимира Любарского. В него вошли руководители структурных подразделений администрации, представители Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору республики, МКУ «Служба заказчика», МКУ «ЕДДС» и подрядных организаций «ТехРент» и «Городской комбинат благоустройства».

В ходе очередного заседания подрядная организация ООО «ТехРент» сообщила о привлечении дополнительных единиц техники для уборки города в ночь на четверг. Компании указано в первоочередном порядке обеспечить уборку остановочных комплексов и подъездных путей к учреждениям социального обслуживания.

Ранее глава Петрозаводска заявил, что ситуация после снегопада в городе катастрофическая. »

«Заверения ООО „ТехРент“ о своей готовности к зиме, о количестве техники и круглосуточных работах, все мы видим, имеют мало общего с действительностью. Т.е. техника-то есть, но только заявленных единиц, занимающихся расчисткой инфраструктуры, на дорогах не наблюдается. Собственник компании-подрядчика Евгений Гарюткин ссылается на неисправные машины, недостаточное количество персонала, полуторамесячную норму осадков за сутки. Это всё хорошо, но организация взяла на себя ответственность за поддержание чистоты и безопасности на дорогах, и все оправдания здесь „в пользу бедных“ — важен исключительно результат! Штрафы, конечно, не лучший рычаг воздействия, но других механизмов у нас не остаётся», - написал накануне Владимир Любарский на своей странице в соцсети.