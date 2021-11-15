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Власти Петрозаводска создали оперштаб по уборке города после снегопада

Новости. Общество
06:40, 02 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

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В администрации столицы Карелии намерены ежедневно проводить заседания оперативного штаба по уборке снега.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в городе создан оперативный штаб по уборке снега под руководством главы карельской столицы Владимира Любарского. В него вошли руководители структурных подразделений администрации, представители Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору республики, МКУ «Служба заказчика», МКУ «ЕДДС» и подрядных организаций «ТехРент» и «Городской комбинат благоустройства».

В ходе очередного заседания подрядная организация ООО «ТехРент» сообщила о привлечении дополнительных единиц техники для уборки города в ночь на четверг. Компании указано в первоочередном порядке обеспечить уборку остановочных комплексов и подъездных путей к учреждениям социального обслуживания.

Ранее глава Петрозаводска заявил, что ситуация после снегопада в городе катастрофическая. »

«Заверения ООО „ТехРент“ о своей готовности к зиме, о количестве техники и круглосуточных работах, все мы видим, имеют мало общего с действительностью. Т.е. техника-то есть, но только заявленных единиц, занимающихся расчисткой инфраструктуры, на дорогах не наблюдается. Собственник компании-подрядчика Евгений Гарюткин ссылается на неисправные машины, недостаточное количество персонала, полуторамесячную норму осадков за сутки. Это всё хорошо, но организация взяла на себя ответственность за поддержание чистоты и безопасности на дорогах, и все оправдания здесь „в пользу бедных“ — важен исключительно результат! Штрафы, конечно, не лучший рычаг воздействия, но других механизмов у нас не остаётся», - написал накануне Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

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Комментарии

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Александр
2021-12-02 09:16:14
Теперь я спокоен, штаб создали, сити-менеджер его возглавил. Дело как говорится сделано. Каждая кухарка может управлять государством, главное создать штаб.
горский еврей
2021-12-02 08:35:44
Какие ещё должны быть "рычаги воздействия"? Петрозаводск, не Грозный. Любарский не Кадыров, к счастью. К вам ведь тоже, за несвоевременную уплату комунальных услуг не применяют ничего более строгого, чем штраф.
Клещ
2021-12-02 08:20:12
Штабы, совещания, планы, обсуждения... Работать бы надо, а не трындеть.
Вася
2021-12-02 08:08:18
Знакомый дворник тоже сказал, что перспектив мало.
Вася
2021-12-02 07:53:26
К сожалению, вариантов выхода из печальной ситуации нет.
Саныч
2021-12-02 07:22:37
Нормально. Надо разогнать отдел мэрии и включить штаб в состав управления муниципалитета.
Гражданин
2021-12-02 07:05:16
Официально обращаюсь к главе города.
Прошу обратить внимание на управляющую компанию "Гарантия плюс" - дворовые территории не убирались три дня.
Все завалено снегом. Дворники на участки не выходили.
Саныч
2021-12-02 09:05:31
Гражданин, ты еще в "Спортлото" напиши.
Offff
2021-12-02 06:57:56
Типичная забава для путинской России. Выборы , проголосовали за педроссов. Эдросы расставили свои жуликоватый кадры по руководящим постам. К них всего два критерия- верность и способность делиться с вышестоящими. Зима - ничего не готово . Паника - виноваты либералы. ))))
Д.Ю
2021-12-02 09:09:01
Offff, Виноваты Слабунова и Ульянов?))
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