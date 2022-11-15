Власти Петрозаводска требуют избавиться от самовольно установленных гаражей на Древлянке

Демонтировать незаконные гаражи владельцы объектов обязаны до 1 декабря.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконных гаражей на Древлянке освободить занятые земельные участки.

Снести самовольные постройки на улице Ярославской горожане должны своими силами в соответствии с постановлением администрации. Избавить улицу от девяти старых гаражей и контейнера необходимо до 1 декабря.