Власти Петрозаводска требуют избавиться от самовольно установленных гаражей на Древлянке

Демонтировать незаконные гаражи владельцы объектов обязаны до 1 декабря.
Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконных гаражей на Древлянке освободить занятые земельные участки.
Снести самовольные постройки на улице Ярославской горожане должны своими силами в соответствии с постановлением администрации. Избавить улицу от девяти старых гаражей и контейнера необходимо до 1 декабря.
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