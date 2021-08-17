Власти Петрозаводска требуют собственников домов повесить на них таблички

Мэрия Петрозаводска сообщила собственникам индивидуальных жилых домов о необходимости размещения на фасадах номерных знаков и уличных указателей.

В период с 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. Администрация Петрозаводска напомнила собственникам домов и помещений в них о необходимости размещения на фасадах зданий адресной информации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Собственники домов должны разместить на фасаде указатель наименования улицы, номер строения, номер подъезда с указанием номеров квартир в нем. Также хозяин должен установить на двери своей квартиры табличку с ее номером.

Мэрия Петрозаводска предлагает заказывать таблички у рекламных агентств.

С 1 сентября вступает в силу порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории Петрозаводска. Таблички на зданиях должны быть унифицированы. Для них определены размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в Центре. Порядок предусматривает запрет размещения рекламы и иной посторонней информации на адресном знаке. Кроме того, установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием на карельском языке.

Ранее сообщалось, что с сентября в Петрозаводске начнут массово менять адресные таблички на зданиях.