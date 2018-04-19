Власти Петрозаводска требуют убрать шлагбаум в коттеджном городке

Городские власти предлагают владельцу шлагбаума по улице Паустовского освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного шлагбаума, расположенного в районе дома № 11б по ул. Паустовского, добровольно, своими силами и средствами в срок до 3 мая произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.