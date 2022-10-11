Власти Петрозаводска установили памятник ювелиру Перхину на набережной, несмотря на споры

На Онежской набережной Петрозаводска все готово к открытию памятника Михаилу Перхину, хотя место для него раскритиковали городские архитекторы.

В понедельник, 21 ноября, в 12.30 на Онежской набережной в створе улицы Титова откроют памятник нашему знаменитому земляку, ювелиру из Ялгубы, мастеру фирмы Карла Фаберже Михаилу Перхину.



К открытию почти все готово, подрядчик заканчивает благоустраивать территорию вокруг памятника.



Напомним, ранее в СМИ появилось открытое письмо градостроительного совета Петрозаводска. В нем известные архитекторы подвергли критике выбор места для установки памятника Михаилу Перхину.



Причин для недовольства архитекторов несколько. Сам памятник устраивает почти всех. А вот к выбранному для его установки месту у профессионального сообщества накопилось много вопросов.



Несмотря на то, что градостроительный совет трижды отклонил это место, власти города настаивают на своем. О конфликте, который связан с местом установки памятника ювелиру Михаилу Перхину, «Столица на Онего» рассказывала в статье «Неювелирная работа».



Фотографии - Александра Орлова и Игоря Подгорного.



























