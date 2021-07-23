Реклама
Прислать новость
Водопровод 1939 года постройки перекладывают на улице Луначарского 2
23.07.2021 16:27
Петрозаводск может войти в Арктическую зону России со всеми ее привилегиями 8
23.07.2021 16:04
В огне счета нет
23.07.2021 14:22

Власти Петрозаводска в честь праздника напомнили работникам торговли о «диалоге продавца с покупателем»

Новости. Общество
12:08, 24 Июля 2021
фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Руководители Петрозаводска поздравили работников торговли с отмечаемым сегодня профессиональным праздником и напомнили им, чего ждут от них горожане.

Совместное поздравление главы Петрозаводска Владимира Любарского и и. о. председателя Петрозаводского городского Совета Александра Ханцевича опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Сегодня, в условиях новых реалий, сфера торговли все больше уходит в онлайн. Но диалог продавца с покупателем остается все таким же востребованным. От вашего профессионализма, умения найти подход к каждому и предложить самое лучшее зависит и наше благополучие», — говорится в обращении.

Также руководители города отметили работу торговли в условиях пандемии.

«В период пандемии работники торговли приняли на себя большую нагрузку. Соблюдение противоэпидемических правил стало во главе угла всей отрасли и позволило сохранить возможность предлагать и приобретать товары, необходимые для нашей повседневной жизни. От всей души благодарим вас за труд. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, надежных деловых партнеров и благодарных клиентов!», — сказано в поздравительном послании.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 7
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 24
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?»
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»