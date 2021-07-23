Власти Петрозаводска в честь праздника напомнили работникам торговли о «диалоге продавца с покупателем»

Руководители Петрозаводска поздравили работников торговли с отмечаемым сегодня профессиональным праздником и напомнили им, чего ждут от них горожане.

Совместное поздравление главы Петрозаводска Владимира Любарского и и. о. председателя Петрозаводского городского Совета Александра Ханцевича опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Сегодня, в условиях новых реалий, сфера торговли все больше уходит в онлайн. Но диалог продавца с покупателем остается все таким же востребованным. От вашего профессионализма, умения найти подход к каждому и предложить самое лучшее зависит и наше благополучие», — говорится в обращении.

Также руководители города отметили работу торговли в условиях пандемии.

«В период пандемии работники торговли приняли на себя большую нагрузку. Соблюдение противоэпидемических правил стало во главе угла всей отрасли и позволило сохранить возможность предлагать и приобретать товары, необходимые для нашей повседневной жизни. От всей души благодарим вас за труд. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, надежных деловых партнеров и благодарных клиентов!», — сказано в поздравительном послании.