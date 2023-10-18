Власти Петрозаводска в одном из районов очистят участки от незаконных гаражей

Снос объектов запланирован на период с 23 по 29 октября.
Администрация Петрозаводска проинформировала владельцев шести незаконно установленных гаражей о демонтаже построек.
Конструкции снесут в период с 23 по 29 октября.
Земельные участки в районе домов № 10 по улице Радищева и № 8 по Свирской, а также № 11 по проспекту Александра Невского будут освобождены, предупредили в паблике мэрии.
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