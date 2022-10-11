Власти Петрозаводска вновь ищут директора для школы №6

Объявленный ранее конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школы № 6 Петрозаводска не состоялся.

По информации мэрии, 19 октября закончился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности директора школы №6, располагающейся на улице Советская, 12. Поступило только одно заявление от претендента на пост руководителя. При этом в соответствии с положением, конкурс проводится при условии участия в нем не менее двух кандидатов.

В связи с этим объявлен новый конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школы № 6 Петрозаводска. Документы принимаются до 21 ноября в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185035, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426. Конкурсная комиссия состоится 30 ноября.

Телефон для справок: (8412) 71-34-31.

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