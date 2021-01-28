Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным 26
Сегодня 08:30
Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга 4
28.01.2021 19:10
Высокопоставленные чиновники собираются в столице Карелии перед приездом Мишустина (ВИДЕО) 11
28.01.2021 15:12
Фотограф раскрыл секрет хорошего снимка на паспорт 4
28.01.2021 19:40
Звезда российской эстрады Татьяна Буланова наловила рыбы в Карелии 3
Сегодня 10:24

Власти Петрозаводска вручат диплом приходу римско-католической церкви за вертеп (ФОТО)

Новости. Общество
13:38, 29 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Подведены итоги городского конкурса новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск-2021", определены семь победителей, сообщили мэрии города.

Завершился городской конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск – 2021". В ежегодном творческом состязании приняли участие 72 конкурсанта: детские сады и школы, жители домов, коллективы организаций украшали окна, фасады и придомовые территории.
По итогам работы жюри победителями творческого проекта признаны:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Приход Божией Матери Неустанной Помощи римско-католической церкви в г. Петрозаводск;

- в номинации "Рождественское окно" - новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - жители дома по адресу: улица Сортавальская, 10;

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 116;

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 12.

Творческие работы также оценивали горожане в ходе народного голосования, проходившего в течение первых двух недель нового года. Конкурсантов поддержали 2463 участника. лидерами онлайн-голосования стали:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Петрозаводское президентское кадетское училище;

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 113;

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 3.

Администрация Петрозаводска благодарит всех участников за творчество, вдохновение и активную поддержку конкурса. Специалисты свяжутся с победителями и сообщат о порядке получения дипломов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-29 13:42:57
Эти хоть ямы не копают на площади.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Аналитика

28.01.2021 12:30
Расследование
"Озеро" для аэропорта 12
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»