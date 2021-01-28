Власти Петрозаводска вручат диплом приходу римско-католической церкви за вертеп (ФОТО)

Подведены итоги городского конкурса новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск-2021", определены семь победителей, сообщили мэрии города.

Завершился городской конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск – 2021". В ежегодном творческом состязании приняли участие 72 конкурсанта: детские сады и школы, жители домов, коллективы организаций украшали окна, фасады и придомовые территории.

По итогам работы жюри победителями творческого проекта признаны:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Приход Божией Матери Неустанной Помощи римско-католической церкви в г. Петрозаводск;

- в номинации "Рождественское окно" - новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - жители дома по адресу: улица Сортавальская, 10;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 116;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 12.





Творческие работы также оценивали горожане в ходе народного голосования, проходившего в течение первых двух недель нового года. Конкурсантов поддержали 2463 участника. лидерами онлайн-голосования стали:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Петрозаводское президентское кадетское училище;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 113;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 3.





Администрация Петрозаводска благодарит всех участников за творчество, вдохновение и активную поддержку конкурса. Специалисты свяжутся с победителями и сообщат о порядке получения дипломов.