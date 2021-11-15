Власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега

С 3 декабря в столице Карелии официально ввели режим повышенной готовности, сообщил глава города Владимир Любарский.

По мнению мэра Петрозаводска, режим повышенной готовности позволит принимать неординарные меры, привлекать дополнительные источники финансирования, оперативно заключать краткосрочные контракты с контрагентами. Все это необходимо делать накануне нового снегопада, который прогнозируют синоптики. Об этом Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети.

«Подготовка к зимнему сезону велась с лета: анализировались возможности ООО „ТехРент“, количество техники и человек, просчитывалась возможность расторжения контракта. Ожидания не оправдались, а опасения сбылись. Все разговоры о том, что мы надлежащим образом готовились разбиваются об один железный аргумент — о кучу снега возле остановки, на тротуаре, у детского сада. Последние дни город фактически находится в режиме ЧС», — констатирует Любарский.

Как отметил глава города, сейчас от властей требуются нетривиальные решения, аккумулирование всех сил и средств. Администрация Петрозаводска проводит переговоры с потенциальными субподрядчиками, которые могли бы выйти в помощь «ТехРенту». Так, со следующей недели Кондопожское ДРСУ приступит к уборке городских территорий.

«Убежден, что сотрудники всех подразделений мэрии, не только из числа профильных руководителей, должны круглосуточно контролировать работников „ТехРента“. Такая же возможность должна быть у горожан. Считаю, что доступ к маршрутам следования техники подрядчика должна быть в открытом доступе. Чтобы любой мог видеть, где едет КДМ, поднят ли ковш у машины, расчищен ли подъезд к школе, висят ли сосульки с крыш», — считает мэр Петрозаводска.

Ранее глава столицы Карелии Владимир Любарский обвинил своего зама Андрея Бекелева в попытке сбежать от снежного коллапса.