890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега

Новости. Общество
11:18, 03 Декабря 2021

Новости партнеров

С 3 декабря в столице Карелии официально ввели режим повышенной готовности, сообщил глава города Владимир Любарский.

По мнению мэра Петрозаводска, режим повышенной готовности позволит принимать неординарные меры, привлекать дополнительные источники финансирования, оперативно заключать краткосрочные контракты с контрагентами. Все это необходимо делать накануне нового снегопада, который прогнозируют синоптики. Об этом Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети.

«Подготовка к зимнему сезону велась с лета: анализировались возможности ООО „ТехРент“, количество техники и человек, просчитывалась возможность расторжения контракта. Ожидания не оправдались, а опасения сбылись. Все разговоры о том, что мы надлежащим образом готовились разбиваются об один железный аргумент — о кучу снега возле остановки, на тротуаре, у детского сада. Последние дни город фактически находится в режиме ЧС», — констатирует Любарский.

Как отметил глава города, сейчас от властей требуются нетривиальные решения, аккумулирование всех сил и средств. Администрация Петрозаводска проводит переговоры с потенциальными субподрядчиками, которые могли бы выйти в помощь «ТехРенту». Так, со следующей недели Кондопожское ДРСУ приступит к уборке городских территорий.

«Убежден, что сотрудники всех подразделений мэрии, не только из числа профильных руководителей, должны круглосуточно контролировать работников „ТехРента“. Такая же возможность должна быть у горожан. Считаю, что доступ к маршрутам следования техники подрядчика должна быть в открытом доступе. Чтобы любой мог видеть, где едет КДМ, поднят ли ковш у машины, расчищен ли подъезд к школе, висят ли сосульки с крыш», — считает мэр Петрозаводска.

Ранее глава столицы Карелии Владимир Любарский обвинил своего зама Андрея Бекелева в попытке сбежать от снежного коллапса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-12-03 14:32:36
Начали с оплужки, продолжили штабом и введением режима повышенной готовности, потом видимо будет ЧС, осадное положение и комендантский час. Предлагаю сразу рассмотреть вопрос пропускного режима для автотранспорта и пешеходов. Так уж чтобы совсем гарантировано решить проблему. Тогда точно всем будет как то все равно, что там с уборкой снега.
Сеня
2021-12-03 13:59:35
Что-то не видно и не слышно губернатора . Где он ? Всё ли у него в порядке, в отличии от горожан и бекелева ? хм .
кир
2021-12-03 13:26:45
Если сторож со справкой визжать стал, то правильной дорогой идете, товарищи.))
бармалей
2021-12-03 13:23:02
к господину мэру вопросов много - кто конкретно в мэрии принимал у техрента готовность к зиме? чья подпись стоит? какие меры ответственности применили к этому сотруднику? Сколько администрация будет раскачиваться, что бы поменять этого подрядчика? Может пора уже начать работать как глава города, а не в соцсетях стишки строчить?
Zim
2021-12-03 13:51:12
бармалей, а на кого поменять? У кого есть необходимая для работы техника в достаточном количестве? И еще вероятно следует спросить: А администрация города во время и в полном объёме рассчитывается с подрядчиком за уже выполненные работы?
Leopol'd
2021-12-03 12:43:49
Т.е. зима в разгаре, готовности не было. Через месяц холодов ввели повышенную готовность. В феврале наступит нормальная готовность, а там и растает. Начнется режим подготовки к готовности к таянию, потом к жаре и пожарам.
Может ЕР пора 3й конверт открывать (по анекдоту)?
Изя
2021-12-03 12:08:22
Лето красное пропели в соц.сетях , всё пиарились , тут и зима пришла внезапно )) :)
Вася
2021-12-03 11:32:53
Ну здравствуй, Оленька. Хорошо выглядишь.

Оля: - Здравствуйте. Ну не зря же меня называют самой красивой телеведущей страны.
- Это кто же тебя так называет? Я слышал тебя прозвали "сливной бачок".

Оля: - Да это завистники клевещут на меня.
Offff
2021-12-03 11:31:22
План "Перехват - смутьянов и саботажников "...надо ввести . А лучше собрать всех депутатов от ЕР и с лопатами на улицы . Хоть часть халявной зарплаты отработают :)

0ff
2021-12-03 11:37:20
Offff, надо гроиче визжать
Вася
2021-12-03 11:30:30
Это понятно. Поэтому вы прыгали от счастья, когда Байден споткнулся на трапе самолёта.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-03 11:30:00
правильно!
Директоров УО выгнать на уборку, сидят в кабинетах без толку.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 13:38
Ничего лишнего - только деньги
Мало денег, возьмем у народа
Почему зарплату водителям троллейбусов в Петрозаводске собираются повышать за счет пассажиров?
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 5
29.11.2021 17:06
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»