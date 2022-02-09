Власти Петрозаводска выделили места для торговли цветами на 8 марта

Администрация столицы Карелии объявила аукционы на размещение нестационарных объектов по торговле цветами с 6 по 8 марта в разных районах города.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право получения решения о размещении в городе нестационарных торговых объектов. Победители смогут с 6 по 8 марта организовать продажу цветов в разных районах города. Площадь земельных участков составляет 8 кв. м, площадь торговых объектов – 4 кв. м. Об этом сообщили в мэрии города.

На аукцион выставлено семь лотов:

Лот № 1 – улица Труда у дома № 4, начальная цена 1286,79 руб.;

Лот № 2 – Нойбранденбургская улица у дома № 1, начальная цена 1006,7 руб.;

Лот № 3 – Судостроительная улица у дома № 20, начальная цена 1312,26 руб.;

Лот № 4 – улица Ровио у дома № 13, начальная цена 1214,02 руб.;

Лот № 5 – проспект Ленина у дома № 9, начальная цена 1546,18 руб.;

Лот № 6 – проспект Ленина у дома № 38, начальная цена 1214,02 руб.;

Лот № 7 – площадь Гагарина у дома № 2, начальная цена 1286,79 руб.

Прием заявок стартовал 10 февраля. Дата и время окончания приема - 1 марта до 17.00. Участники будут определены 2 марта до 18.00.

Аукцион состоится 3 марта с 15.10 по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 203 (большой зал).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 71-35-68. Сведения об аукционе также размещены на официальном сайте администрации Петрозаводска.