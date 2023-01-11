Власти Петрозаводска выступили против «неэстетичных» уличных ларьков

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска выступило против размещения уличных ларьков в определенных местах, чтобы они не портили внешний облик города.

Этот вопрос обсуждался в конце декабря на заседании комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Об итогах обсуждения сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, Управление считает, что размещение НТО в определенных местах усложнит проведение уборки тротуаров, будет выглядеть не эстетично и портить внешний облик территорий.

В ответ на это бизнес-омбудсмен возразила, что в полномочия Управления дорожного хозяйства не входит оценка эстетики и внешнего вида городских улиц, а обязанности владельцев ларьков регламентируются постановлением администрации Петрозаводска. Согласно этому документу, собственники НТО должны самостоятельно убирать территорию и следить за чистотой в радиусе 5 метров от торгового объекта.

По словам Гнетовой, эти замечания были учтены членами комиссии.