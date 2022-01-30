Власти Петрозаводска за 5 лет разрешили спилить 2,7 тыс. деревьев на территории города

В Петрозаводске за последние 5 лет было ликвидировано более 2,7 тыс. деревьев, которые администрация города признала аварийными и сухостойными.

В ближайшее время планируется спилить еще 60 деревьев.

Это официальные цифры, опубликованные на сайте мэрии.

«Будут удалять аварийные деревья, информация о которых поступила в администрацию от жителей Петрозаводска в конце прошлого года. Подрядчик должен выполнить работы до лета. В течение года планируется заключение ещё нескольких договоров на устранение опасных растений», — говорится в сообщении.

В администрации утверждают, что вместо спиленных деревьев появляются новые.

«В Петрозаводске с того же 2017 года появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только за прошлый — на территории города высадили около 800 новых растений», — пояснили в мэрии.