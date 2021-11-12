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Власти Петрозаводска забирают землю у недобросовестных арендаторов

Новости. Общество
17:40, 07 Декабря 2021
фото: © Татьяна Шестакова

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Администрация Петрозаводска усилила работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков.

Администрация Петрозаводска ведет работу, направленную на предупреждение роста дебиторской задолженности и своевременное прекращение отношений с недобросовестными плательщиками. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В этом году администрация расторгла 29 договоров аренды. В суд направлено 18 исковых требований о расторжении таких договоров и освобождении земельных участков, шесть из них удовлетворены в полном объеме. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, шесть арендаторов уже освободили земельные участки. Также арендаторам направлено 88 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе — по возврату земельных участков.

Требовать расторжения договора арендодатель может при невнесении платы более двух сроков подряд или при выявлении других существенных нарушений условий договора, пояснили в мэрии.

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Комментарии

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кир
2021-12-07 17:50:09
Добросовестный - слово, которое совсем не подходит для рыночных отношений. :)
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