Власти Петрозаводска забирают землю у недобросовестных арендаторов

Администрация Петрозаводска усилила работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков.

Администрация Петрозаводска ведет работу, направленную на предупреждение роста дебиторской задолженности и своевременное прекращение отношений с недобросовестными плательщиками. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В этом году администрация расторгла 29 договоров аренды. В суд направлено 18 исковых требований о расторжении таких договоров и освобождении земельных участков, шесть из них удовлетворены в полном объеме. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, шесть арендаторов уже освободили земельные участки. Также арендаторам направлено 88 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе — по возврату земельных участков.

Требовать расторжения договора арендодатель может при невнесении платы более двух сроков подряд или при выявлении других существенных нарушений условий договора, пояснили в мэрии.