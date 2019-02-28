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Новости. Общество
12:55, 28 Февраля 2019
фото: © Максим Григорьев/ТАСС

Власти Петрозаводска заявили о готовности к возможным весенним подтоплениям

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Муниципальные службы Петрозаводска доложили о готовности к периоду пропуска паводковых вод, сообщат городская администрация.

Об этом говорилось на совещании, состоявшемся в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства.

"Составлен список наиболее проблемных участков улично-дорожной сети, где заранее необходимо произвести очистку дождеприемных колодцев. Специалисты "Службы заказчика" доложили о переводе персонала предприятия и спецтехники в режим работы в условиях повышенной готовности – он вводится в этом учреждении с 1 марта", - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Отмечается, что для снижения объемов талой воды подрядная организация продолжит вывозить снег с окрестностей зон возможного подтопления, будет выполняться расчистка дренажных канав и, по возможности, обочин дорог.

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