Власти Петрозаводска заявили о готовности к возможным весенним подтоплениям

Муниципальные службы Петрозаводска доложили о готовности к периоду пропуска паводковых вод, сообщат городская администрация.

Об этом говорилось на совещании, состоявшемся в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства.

"Составлен список наиболее проблемных участков улично-дорожной сети, где заранее необходимо произвести очистку дождеприемных колодцев. Специалисты "Службы заказчика" доложили о переводе персонала предприятия и спецтехники в режим работы в условиях повышенной готовности – он вводится в этом учреждении с 1 марта", - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Отмечается, что для снижения объемов талой воды подрядная организация продолжит вывозить снег с окрестностей зон возможного подтопления, будет выполняться расчистка дренажных канав и, по возможности, обочин дорог.