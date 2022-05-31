Власти Петрозаводска заявили о сокращении в городе числа разрушенных объектов

В Петрозаводске сокращается количество руинированных объектов, заявили в администрации карельской столицы.

Количество руинированных объектов в Петрозаводске сокращается. В настоящий момент в официальном перечне, который ведет городская администрация, находится 25 заброшенных сооружений. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

В отношении пяти объектов в судебном порядке принято решение о консервации (сносе), по трем зданиям в суд направлены иски о приведении в надлежащее состояние. Кроме того, в настоящий момент еще по двум заброшенным объектам администрация города готовит иски в суд. В отношении девяти сооружений вопрос о консервации решается в досудебном порядке.

В перечне есть также два объекта, которые относятся к бесхозяйному имуществу. Сейчас рассматривается возможность признания права муниципальной собственности, чтобы в будущем была возможность снести эти сооружения, заявили в мэрии.

Практически все руинированные объекты Петрозаводска являются частными, пояснили в администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что пекарня в поселке Карелии превратилась в руины.