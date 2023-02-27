Власти Петрозаводска заключили контракт на ликвидацию стихийных свалок

Из разных районов карельской столицы до конца года планируется вывезти 600 кубометров мусора.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, власти столицы Карелии заключили муниципальный контракт на уборку стихийных свалок с подрядчиком — ООО «КарелСтройУправление».

Всего до ноября 2023 года с улиц города планируется вывести 600 кубометров мусора.

В мэрии напомнили, что горожане смогут сообщать о возникновении несанкционированных свалок через электронную почту: adm@petrozavodsk-mo.ru, а также по телефону ЕДДС Петрозаводска.