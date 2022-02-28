890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Морозы до минус 20 градусов вернутся в Карелию 8 марта
03.03.2022 12:30

Власти Петрозаводска закупают 140 снегоуборочных машин для детских садов и школ

Новости. Общество
08:30, 04 Марта 2022
фото: администрация Петрозаводска

Новости партнеров

На приобретение снегоуборочной техники для образовательных учреждений столицы Карелии выделено 14 млн рублей.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, с начала зимы он получает просьбы помочь с уборкой территорий образовательных учреждений.

Напомним, в столице Карелии вывоз снега с территорий образовательных организаций не был предусмотрен. Родители боятся, что заваленные снегом детские сады весной ждет потоп.

«К решению этой задачи администрация также подошла системно. Благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии нашему городу – напомню, мы получили без малого 1,4 млрд рублей – нам удалось помочь образовательным учреждениям с приобретением многоцелевых снегоуборочных аппаратов. Рад сообщить вам, что на сегодняшний день процедура закупок, которая началась еще в декабре, практически завершена», - сообщил Владимир Любарский.

По словам мэра города, всего должно быть приобретено 140 единиц техники и комплектующие к ней для 112 организаций на 14 млн рублей.

«Теперь поддерживать чистоту на территории городских садиков, библиотек, музыкальных и спортивных школ, а также общеобразовательных учреждений стало гораздо проще», - отметил глава Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»