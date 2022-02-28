Власти Петрозаводска закупают 140 снегоуборочных машин для детских садов и школ

На приобретение снегоуборочной техники для образовательных учреждений столицы Карелии выделено 14 млн рублей.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, с начала зимы он получает просьбы помочь с уборкой территорий образовательных учреждений.

Напомним, в столице Карелии вывоз снега с территорий образовательных организаций не был предусмотрен. Родители боятся, что заваленные снегом детские сады весной ждет потоп.

«К решению этой задачи администрация также подошла системно. Благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии нашему городу – напомню, мы получили без малого 1,4 млрд рублей – нам удалось помочь образовательным учреждениям с приобретением многоцелевых снегоуборочных аппаратов. Рад сообщить вам, что на сегодняшний день процедура закупок, которая началась еще в декабре, практически завершена», - сообщил Владимир Любарский.

По словам мэра города, всего должно быть приобретено 140 единиц техники и комплектующие к ней для 112 организаций на 14 млн рублей.

«Теперь поддерживать чистоту на территории городских садиков, библиотек, музыкальных и спортивных школ, а также общеобразовательных учреждений стало гораздо проще», - отметил глава Петрозаводска.