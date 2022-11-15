Власти Петрозаводска запланировали бездефицитный бюджет на 2023 год

Проект бюджета Петрозаводска на 2023 год, разработанный администрацией города, предусматривает, что он будет бездефицитным.

Это следует из основных параметров бюджета, указанных в документе.

Согласно проекту, общий объем доходов городской казны составит 9,5 млрд рублей. Расходы запланированы на эту же сумму.

Основным источником доходов в 2023 году станут безвозмездные поступления из республиканского бюджета. Их доля превысит 69% — 6,6 млрд рублей.

Собственные доходы бюджета Карелии, согласно проекту, составят в 2023 году 2,9 млрд — 30,9% в общем объеме поступлений.