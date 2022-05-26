Власти Петрозаводска запрещают купаться в водоемах города

В связи с приближением теплой погоды администрация столицы Карелии напомнила жителям и гостям Петрозаводска о запрете купания в акватории города.

Как отметили в мэрии, запрет распространяется на все водоемы, расположенные на территории города: Петрозаводской губы Онежского озера, Лососинки, Неглинки и Сельгской Речки, Четырехверстного озера. Запрещено купаться и пожарных водоемах, и в обводненных каналах. Указанные требования направлены на обеспечение безопасности населения и отражены в постановлении администрации Петрозаводска.

«В период летних каникул родителям следует постоянно контролировать досуг детей, не оставляя несовершеннолетних без присмотра. Водоем – источник повышенной опасности. Купание в запрещенных местах, игры в воде могут привести к непоправимым последствиям», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии.