Власти Петрозаводска запретили купание на всех водоемах в черте города

Администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

Документ датирован 3 июня 2021 года.

Согласно постановлению, запрещено купание на водных объектах, расположенных на территории карельской столицы, в том числе — в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере.

Запрет также распространяется на заполненные водой карьеры и пожарные водоемы.

«Качество воды на перечисленных объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства», — пояснили в мэрии.