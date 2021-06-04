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Власти Петрозаводска запретили купание на всех водоемах в черте города

Новости. Общество
13:18, 05 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

Документ датирован 3 июня 2021 года.

Согласно постановлению, запрещено купание на водных объектах, расположенных на территории карельской столицы, в том числе — в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере.

Запрет также распространяется на заполненные водой карьеры и пожарные водоемы.

«Качество воды на перечисленных объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства», — пояснили в мэрии.

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Комментарии

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Вася
2021-06-05 16:17:00
Система неспособна к модернизации и загнивает, разлагаясь и архаизируясь к варианту полурабовладельческой, самодовольной, агрессивной и архаизирующейся латиноамериканской автократии.
Вася
2021-06-05 16:15:09
в Израиле человеческая жизнь представляет собой наивысшую ценность.
Zim
2021-06-05 15:37:50
Что значит запретила? Кто и как это будет контролировать? На какой срок запрет? Навсегда? Какое наказание за нарушение запрета? Кто и как будет официально информировать население? Или это постановление обычное бла-бла, обтекатель себе на одно место ставят?
gaudealis
2021-06-05 14:46:45
Следующий шаг — "Власти Петрозаводска запретили горожанам дышать воздухом в черте города"
кир
2021-06-05 14:43:10
Самулёнок знает как надо. Потому что в халате и гордится этим, - сказал кот-эксперт и рассмеялся. А как профи явно слабоват.
Саныч
2021-06-05 14:36:20
Самокатный ситименеджер снял с себя ответственность.
Juniper59
2021-06-05 13:41:44
Вообще-то такие вещи решаются не постановлениями о запретах, а организацией нормальной очистки дряни перед сливом, и контролем за состоянием сетей и коммуникаций да за поведением граждан.
Когда неделями и месяцами в озеро течёт дерьмо (пока власти разбираются, чей это кусок трубы протёк), когда под каждым кустом в точке отдыха - горы отбросов, пустой тары и фекалий, когда в любой водоём большинства населённых пунктов без очистки и отстоя сливаются отходы жизнедеятельности, животноводства и рыбразвода - самое оно потом запрещать гражданам входить в воду, напомню, второго по величине озера Европы. Это мы уже настолько его засрали, да?
А вот у нас маршрутки грязные, раздолбанные и опасные. Может, надо тоже не транспорт улучшать, а запретить людям в них садиться?
Хороший способ решать проблемы.
Самуил
2021-06-05 14:04:24
Juniper59, они по-другому не умеют, а главное - и не хотят уметь.
Урбанист
2021-06-05 14:03:58
Juniper59, не умничай. Здесь я урбанист
Juniper59
2021-06-05 15:13:30
Урбанист, я не умничаю, а высказываю свои мысли. А тем, чей удел мяукать у кира в лотке, могли бы и не подавать голос.
Что развитием Петрозаводска последние годы занимались такие вот киряющие неравнодушные клоунокритиконаташки - это и без комментариев понятно.
Гость
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