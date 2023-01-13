Власти Петрозаводска запрещают перепланировку квартир с газовыми плитами в студии

Кухню с газовой плитой в однокомнатной квартире нельзя объединять с соседней комнатой.

Такое требование установлено «Порядком проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме на территории Петрозаводского городского округа». Соответствующее постановление администрации подписал 11 января глава города Владимир Любарский.

Согласно документу, не допускается «объединение в однокомнатных квартирах помещения, оборудованного газовой варочной плитой, газовой колонкой, газовым баллоном (расположенным в квартире), индивидуальным газовым котлом с жилой комнатой».

Такое объединение путем сноса стены, разделяющей комнату и кухню, зачастую проводят для того, чтобы превратить однокомнатную квартиру в студию.

Запрет на подобные перепланировки содержался и в прежних правилах, принятых в 2019 году.

Также в правилах перепланировки есть ряд других запретов. Например, нельзя объединять лоджии и балконы с внутренними помещениями.

Перед началом любых работ по перепланировке следует получить разрешение в управлении жилищного хозяйства администрации, а после завершения предъявить результат специальной комиссии.