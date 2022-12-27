Власти Петрозаводска заставят коммунальщиков зарыть выкопанные траншеи

Выполненные в осенне-зимний период работы в Петрозаводске подлежат дополнительному обследованию, предупредили в администрации города.

Администрация Петрозаводска сообщает, что все работы по благоустройству, ремонту и модернизации сетей, выполненные в осенне-зимний период, пройдут дополнительное обследование. Состояние объектов после зимней эксплуатации проинспектируют специалисты совместно с подрядчиками. Эти мероприятия ежегодно проходят весной. Выявленные дефекты - невосстановление газонов, провалы траншей - подрядчики устранят в рамках контрактов либо гарантийных обязательств.

«Это касается, например, установки новых опор освещения на Пограничной улице. Оборудование на объекте полностью смонтировано и подключено, тем не менее, уже сейчас очевидно, что на месте потребуется выровнять грунт после прокладки кабеля», - пояснили в мэрии.

По информации администрации, коммунальщики обязаны полностью восстановить объекты благоустройства после зимних разрытий до 15 июня. До момента устранения нареканий организация должна поддерживать место ремонта в нормативном состоянии, обеспечивать безопасность горожан. Обязанности по восстановлению благоустройства предусмотрены согласно Порядку производства земляных работ и Правилам благоустройства Петрозаводского городского округа.