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Власти Петрозаводска зовут жителей Древлянки на субботник

Новости. Общество
18:40, 01 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Администрация города приглашает неравнодушных петрозаводчан присоединиться к экологической акции, которая пройдет на Древлянке.

Как сообщили в мэрии, в четверг, 3 июня, в 16 часов пройдет субботник на пересечении Лососинского шоссе (в районе дома №38 корпус 1) и улицы Попова. Этот участок уже убирали 20 мая. Там было собрано около 15 кубов мусора. Однако за один раз полностью очистить всю территорию не удалось. Место встречи участников субботника – у остановочного комплекса по Лососинскому шоссе.

Сотрудники администрации предоставят участникам акции мешки и перчатки.

Ранее сообщалось, соцработники Карелии навели порядок в женском монастыре.

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