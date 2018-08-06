Власти поддержали введение уголовной ответственности за "серый" техосмотр

Правительство одобрило проект закона о введении уголовной ответственности за нарушения при проведении техосмотра автомобилей.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”… и внести их в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении правительства.

Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра транспортных средств, уточняет правительство.

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