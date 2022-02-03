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Власти подсчитали количество бездомных собак, которых отловят в этом году в Петрозаводске

Новости. Общество
13:18, 04 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Общественный контроль. Кемь»

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Администрация Петрозаводска рассчитывает, что подрядная организация в течение года отловит более 250 безнадзорных собак.

Из бюджета республики на эти цели выделено около 3,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, собак будут отлавливать по заявкам горожан.

По оценке администрации, ежегодно на улицах Петрозаводска отлавливают, в среднем, около 350 собак. Власти считают, что за последние три года «удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных» на территории города.

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Комментарии

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Изя
2022-02-04 13:33:18
А кто и как считал этих собак ???))) :)
Гость
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