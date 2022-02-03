Власти подсчитали количество бездомных собак, которых отловят в этом году в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска рассчитывает, что подрядная организация в течение года отловит более 250 безнадзорных собак.

Из бюджета республики на эти цели выделено около 3,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, собак будут отлавливать по заявкам горожан.

По оценке администрации, ежегодно на улицах Петрозаводска отлавливают, в среднем, около 350 собак. Власти считают, что за последние три года «удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных» на территории города.