13:04, 09 Апреля 2018
Власти подтвердили уход вице-премьера Родионова с должности главы Минэка Карелии
По теме
Загрузка...
Правительство Карелии опубликовало официальное заявление об уходе с поста главы Минэкономразвития республики Дмитрия Родионова.
Ранее об отставке писала деловая интернет-газета "Вести Карелии".
С 9 апреля исполнение обязанностей Министра экономического развития и промышленности региона возложено на первого заместителя Министра Александра Ломако.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
Сегодня 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Сегодня 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии