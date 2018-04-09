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Новости. Общество
13:04, 09 Апреля 2018

Власти подтвердили уход вице-премьера Родионова с должности главы Минэка Карелии

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Правительство Карелии опубликовало официальное заявление об уходе с поста главы Минэкономразвития республики Дмитрия Родионова.

Ранее об отставке писала деловая интернет-газета "Вести Карелии".

С 9 апреля исполнение обязанностей Министра экономического развития и промышленности региона возложено на первого заместителя Министра Александра Ломако.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2018-04-09 15:10:41
Нелегко быть Министром экономики,когда эта экономика отсутствует :)
dgin
2018-04-09 14:21:32
Лучше быть каким то замом и не отвечать ни за что , что не понимаешь , чем быть министром о ответственностью за развитие экономики и делать вид , что просто супер экономист.
Д.Ю
2018-04-09 13:13:51
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Родионов покинул пост главы Минэкономразвития Карелии

Клим
2018-04-09 13:08:28
Сколько уже можно уходить ото всюду , хоть бы след какой то оставался от него.
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